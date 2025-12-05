Slušaj vest

U francuskom timu bolji od ostalih je bio Bot Gač sa 22 poena, uz tri skoka, dok je Darijus Mekgi postigao 18 poena, uz sedam asistencija i šest skokova.

U crnogorskoj ekipi najbolji učinak je imao Jogi Ferel sa 18 poena, četiri asistencije i tri skoka, a Flečer Megi je dodao 12 poena.

Burg na prvom mestu Grupe B ima osam pobeda i jedan poraz, dok je Budućnost prekinula seriju od pet uzastopnih trijumfa, i sada na četvrtom mestu ima učinak 6/3.

U narednom kolu Burg dočekuje Trento, a Budućnost na svom terenu igra protiv London lajonsa.

(Beta)