Luka Dončić i Lebron Džejms nisu igrali za Lejkerse, što su Boston Seltiksi znali da iskoriste
NBA
LEJKERSI NEMOĆNI BEZ LUKE DONČIĆA I LEBRONA DŽEJMSA! Boston srušio tim iz Los Anđelesa! (VIDEO)
Boston Seltiksi iskoristili su to što su im Lejkersi izašli na megdan bez Luke Dončića i Lebrona Džejmsa, te su srušili tim iz Los Anđelesa rezultatom 126:105.
Lebron Džejms, Broni Džejms i Luka Dončić Foto: Javier Cardona / Zuma Press / Profimedia
