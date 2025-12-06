Slušaj vest

Boston Seltiksi iskoristili su to što su im Lejkersi izašli na megdan bez Luke Dončića i Lebrona Džejmsa, te su srušili tim iz Los Anđelesa rezultatom 126:105.

Lebron Džejms, Broni Džejms i Luka Dončić Foto: Javier Cardona / Zuma Press / Profimedia

Pogledajte detalje sa ovog meča:

Luka Dončić
16.jpg
Luka Dončić
Luka Dončić, Lejkersi - Finiks

 BONUS VIDEO:

Izjava Luke Dončića posle poraza od Nemačke Izvor: Kurir