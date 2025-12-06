Ekipa Orlanda savladala je Majami, a Nikola Jović ponovo nije igrao
NBA
JOVIĆ PONOVO BEZ MINUTA, MAJAMI POLOŽIO ORUŽJE POSLE DRAME: Orlando na krilima Vagnera stigao do pobede! (VIDEO)
Slušaj vest
Srpski reprezentativac, Nikola Jović, nije ulazio na teren u porazu svog Majamija od Orlanda rezultatom 106:105.
Nikola Jović u dresu Majamija. Foto: Jared Lennon / Getty images / Profimedia
Vidi galeriju
Orlando je do trijumfa došao na krilima Franca Vagnera koji je ubacio 32 poena, a ovo su najzanimljiviji detalji sa ovog meča:
BONUS VIDEO:
Reaguj
Komentariši