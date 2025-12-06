Slušaj vest

Košarkaši Denvera srušili su Atlantu u gostima (133:134) iako su tokom većeg dela meča gubili, a u jednom trenutku zaostatak je bio i 23 poena razlike.

Nikola Jokić morao je da upali u MVP mod, krenuo je da blista u drugom poluvremenu, te je meč završio sa 40 poena, devet skokova i osam asistencija.

Nikola Jokić na meču Atlanta Hoks - Denver Nagets

Ipak, i pored sjajne igre, Jokiću će za uspomenu sa ovog meča ostati nešto čega se neće rado sećati. U samom finišu, kamera je snimila Srbina dok je sedeo na klupi kako bi kratko odmorio, a na njegovoj desnoj ruci vidne su bile ogrebotine. I to kakve!

Jokića je doslovno neko iskasapio, što je samo nastavak taktike koja se već dugo primenjuje prema srpskom centru. Ako ne možeš da ga pobediš, ti ga bar povredi - verovatno to pokušavaju igrači širom NBA lige, ali koliko god ga tukli, Džoker nastavlja još jače da uzvraća udarce na samom terenu.

Zbog ove fotke o kojoj bruji Amerika oglasili su se i iz Denver Nagetsa, te su napisali i kratak komentar:

- Zaista ludo...

