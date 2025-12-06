Slušaj vest

U noći između petka i subote odigrano je čak 12 mečeva u NBA ligi, a nama je najzanimljiviji bio duel u kom je Denver na krilima Nikole Jokića savladao Atlantu u gostima (133:134).

Nikola Jokić na meču Atlanta Hoks - Denver Nagets Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Pored ovog meča, bilo je jako zanimljivo i u Klivlendu, gde su Kavalirsi na krilima Donovana Mičela koji je imao 28 poena i osam asistencija, savladali San Antonio Sparse sa 130:117. Pogledajte detalje sa ovog meča:

