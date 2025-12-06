Deni Avdija odigrao je meč za pamćenje, ali je Portland izgubio od Detroita
AVDIJA BRILJIRAO, ALI JE PORTLAND PORAŽEN U DETROITU: Pistonsi slavili protiv Trejlblejzersa (VIDEO)
U noći između petka i subote odigrano je čak 12 mečeva u NBA ligi, a nama je najzanimljiviji bio duel u kom je Denver na krilima Nikole Jokića savladao Atlantu u gostima (133:134).
Nikola Jokić na meču Atlanta Hoks - Denver Nagets Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia
Pored ovog meča, bilo je jako interesantno i u Detroitu gde su Pistonsi uspeli da savladaju Portland sa 122:116. Trejlblejzersima nije pomogla ni brutalna partija Denija Avdije koji je susret završio sa 35 poena, devet skokova i sedam asistencija, ali je na kraju morao da položi oružje.
