U noći između petka i subote odigrano je čak 12 mečeva u NBA ligi, a nama je najzanimljiviji bio duel u kom je Denver na krilima Nikole Jokića savladao Atlantu u gostima (133:134) .

Pored ovog meča, bilo je jako interesantno i u Detroitu gde su Pistonsi uspeli da savladaju Portland sa 122:116. Trejlblejzersima nije pomogla ni brutalna partija Denija Avdije koji je susret završio sa 35 poena, devet skokova i sedam asistencija, ali je na kraju morao da položi oružje.