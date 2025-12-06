Slušaj vest

U noći između petka i subote odigrano je čak 12 mečeva u NBA ligi, a nama je najzanimljiviji bio duel u kom je Denver na krilima Nikole Jokića savladao Atlantu u gostima (133:134).

Nikola Jokić na meču Atlanta Hoks - Denver Nagets Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Sa druge strane, srpski trener na klupi Toronta, Darko Rajaković, nije imao razlog za radost. Reptorsi su doživeli ubedljiv poraz od Šarlot Hornetsa (86:111) i to pred svojim navijačima, a detalje sa ove utakmice pogledajte u sledećem snimku:

 BONUS VIDEO:

Jokic i Bogdanović piju pivo na trkama u Somboru Izvor: Kurir