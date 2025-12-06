Hornetsi su stigli do ubedljive pobede protiv tima koji sa klupe predvodi srpski trener
NBA
RAJAKOVIĆEV TORONTO PREGAŽEN! Šarlot demolirao Reptorse u gostima (VIDEO)
Slušaj vest
U noći između petka i subote odigrano je čak 12 mečeva u NBA ligi, a nama je najzanimljiviji bio duel u kom je Denver na krilima Nikole Jokića savladao Atlantu u gostima (133:134).
Nikola Jokić na meču Atlanta Hoks - Denver Nagets Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia
Vidi galeriju
Sa druge strane, srpski trener na klupi Toronta, Darko Rajaković, nije imao razlog za radost. Reptorsi su doživeli ubedljiv poraz od Šarlot Hornetsa (86:111) i to pred svojim navijačima, a detalje sa ove utakmice pogledajte u sledećem snimku:
BONUS VIDEO:
Reaguj
Komentariši