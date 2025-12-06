Košarkaši Indijana Pejsersa savladali su Čikago Bulse u gostima, a bledu partiju pružio je Crnogorac Nikola Vučević
NBA
VUČEVIĆ TOTALNO NEMOĆAN: Indijana srušila Čikago u gostima (VIDEO)
Slušaj vest
U noći između petka i subote odigrano je čak 12 mečeva u NBA ligi, a nama je najzanimljiviji bio duel u kom je Denver na krilima Nikole Jokića savladao Atlantu u gostima (133:134).
Nikola Jokić na meču Atlanta Hoks - Denver Nagets Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia
Vidi galeriju
Koliko je Nikola Jokić bio raspoložen, toliko njegov imenjak Vučević nije. Crnogorac je u porazu Čikaga od Indijane (105:120) imao tek osam poena, četiri skoka i dve asistencije i ostao je u senci Paskala Sijakama koji je dabl-dablom (36 poena, deset skokova) doneo trijumf Pejsersima.
Pogledajte detalje sa ovog meča:
BONUS VIDEO:
Reaguj
Komentariši