Janis Adetokumbo nije igrao za Bakse i to je Filadelfija znala da iskoristi
NBA
MILVOKI NE MOŽE BEZ JANISA: Baksi poraženi od Filadelfije i to na domaćem terenu (VIDEO)
U noći između petka i subote odigrano je čak 12 mečeva u NBA ligi, a nama je najzanimljiviji bio duel u kom je Denver na krilima Nikole Jokića savladao Atlantu u gostima (133:134).
Nikola Jokić na meču Atlanta Hoks - Denver Nagets Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia
Daleko manje uzbuđenja bilo je u Milvokiju, gde su domaći Baksi bez Janisa Adetokumba, pretrpeli ubedljiv poraz od Filadelfije rezultatom 116:101.
Pogledajte detalje sa ove utakmice:
