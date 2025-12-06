Slušaj vest

Nikola Jokić odigrao je još jedan maestralan meč i u velikom preokretu Denver Nagetsa protiv Atlanta Hoksa u gostima (134:133) upisao je 40 poena, devet skokova i osam asistencija.

Srpski košarkaš ove sezone prosečno beleži tripl-dabl (29,2 poena, 12,4 skoka i 11 asistencija) i definitivno je kandidat za MVP priznanje, ali će za isto morati još dosta da se pomuči.

Nikola Jokić na meču Atlanta Hoks - Denver Nagets Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Njegov najveći rival u ovoj borbi, Kanađanin Šej Gildžes-Aleksander, odigrao je novi strašan meč, te mu je poslao brutalnu poruku i to učinkom na terenu. On je, u pobedi Oklahome protiv Dalasa (132:111) upisao 33 poena, šest asistencija i pet skokova, te je bio najzaslužniji što su Tanderi stigli do još jednog trijumfa.

Šej Gildžus-Aleksander
Šej Gildžus-Aleksander Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Kanađanin ove sezone prosečno beleži 32,8 poena, 6,4 asistencije i 4,7 skokova po meču, te je jasno da neće odustati od MVP priznanja i da nas čeka nova žestoka borba.

Pogledajte detalje sa meča između Oklahome i Dalasa u kom je Šej Gildžes-Aleksander pružio novu nestvarnu partiju:

