- Igrači poput Jokića i onoga što je Džejlen uradio večeras, imaju mnogo opcija u donošenju odluka. Neki su sjajni samo u postizanju poena, neki u kreiranju. Kada igraš protiv nekoga ko radi oba, i uđe u prostor, rotacije su 50-50, ništa nije jasno jer sve može da se desi. Sa njegovom veličinom, načinom na koji vodi loptu, i time što želi da saigrači učestvuju, njegova budućnost je svetla. Sviđa mi se kako napadaju kroz njega, podseća me na ono što radimo sa Jokićem. On nije pozicija, on je centar napada. I igra kroz njega jer čini druge boljima. Džaejen je poseban igrač. Voleo bih da nije igrao večeras. Ali jeste, i brojke su mu bile sulude - istakao je Adelman, a zatim se osvrnuo na loše šutersko poluvreme Jokića, te je odgovorio jednom novinaru na pitanje zašto nije zaustavljao svog najboljeg igrača u trenucima kada ga nije išlo i tom prilikom mu je očitao lekciju.