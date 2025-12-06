Slušaj vest

Denver Nagetsi prošli su put od pokojnika do pukovnika u meču protiv Atlanta Hoksa u gostima, vratili su se iz velikog minusa i na kraju slavili sa 134:133, a najzaslužniji za trijumf bio je srpski as Nikola Jokić.

Nikola Jokić na meču Atlanta Hoks - Denver Nagets Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Džoker je meč završio sa 40 poena, devet skokova i osam asistencija, a pored njega susret je obeležio i košarkaš Atlante, Džejlen Džonson, koji je imao nestvaran tripl-dabl - 21 poen, 18 skokova, 16 asistencija.

Trener Nagetsa, Dejvid Adelman, pohvalio je Džonsona posle meča, a govorio je i o Nikoli Jokiću.

Nikola Jokić i Dejvid Adelman
Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

- Igrači poput Jokića i onoga što je Džejlen uradio večeras, imaju mnogo opcija u donošenju odluka. Neki su sjajni samo u postizanju poena, neki u kreiranju. Kada igraš protiv nekoga ko radi oba, i uđe u prostor, rotacije su 50-50, ništa nije jasno jer sve može da se desi. Sa njegovom veličinom, načinom na koji vodi loptu, i time što želi da saigrači učestvuju, njegova budućnost je svetla. Sviđa mi se kako napadaju kroz njega, podseća me na ono što radimo sa Jokićem. On nije pozicija, on je centar napada. I igra kroz njega jer čini druge boljima. Džaejen je poseban igrač. Voleo bih da nije igrao večeras. Ali jeste, i brojke su mu bile sulude - istakao je Adelman, a zatim se osvrnuo na loše šutersko poluvreme Jokića, te je odgovorio jednom novinaru na pitanje zašto nije zaustavljao svog najboljeg igrača u trenucima kada ga nije išlo i tom prilikom mu je očitao lekciju.

- Ništa mu ne govorim. Mislim da ljudi ne razumeju da su šutevi koje je uzeo u prvom poluvremenu bili "tražim ritam" šutevi. Kada ga udvajaju u postu, teško je da pronađeš ritam osim ako ne ideš na liniju penala ili ako je "post-up" jedan na jedan. Mora da vidi loptu u obruču, pa da krene. Većina tih trojki sa poludistance mi je okej, znam zašto ih šutira. Znam da traži ritam. Na kraju je pogodio jednu, ali je i video loptu u obruču sa penala, završavao na obruču. I zato, ne govoriš ništa trostrukom MVP-ju. Završio je 13/26 posle 2/13 u prvom delu, 40 poena, devet skokova, osam asistencija.

Ne propustiteKošarkaJOKIĆ PRIČAO O JEZIVIM OGREBOTINAMA KOJE IMA NA DESNOJ RUCI! Da li je moguće da su nastale OVAKO?! Srbin stao pred kamere, pa otkrio sve detalje!
Nikola Jokić na meču Atlanta Hoks - Denver Nagets
KošarkaSPORO KRENUO, A ONDA - ČISTA MAGIJA! Ovako je Nikola Jokić uništio Atlantu: Pogađao odakle je hteo, delio asistencije od kojih se vrti u glavi... (VIDEO)
Nikola Jokić na meču Atlanta Hoks - Denver Nagets
KošarkaNIKOLA JOKIĆ DOBIO NOVU BRUTALNU PORUKU! Srbin dominira, ali... (VIDEO)
Nikola Jokić na meču Atlanta Hoks - Denver Nagets
KošarkaUpalio u MVP mod, pa doneo pobedu Denveru: Pogledajte fotke Nikole Jokića sa meča protiv Atlante (GALERIJA)
Nikola Jokić na meču Atlanta Hoks - Denver Nagets
KošarkaAMERIKA BRUJI ZBOG NIKOLE JOKIĆA! Srbina ISKASAPILI, svi su ostali u šoku i neverici kada su ovo videli: "Zaista ludo..."
Nikola Jokić na meču Atlanta Hoks - Denver Nagets
Košarka"NISAM VEROVAO..." Nikola Jokić stao pred kamere posle čudesnog preokreta Denvera, pa otvorio dušu: "Od kada sam ja ovde..."
Nikola Jokić na meču Atlanta Hoks - Denver Nagets
KošarkaNESTVARAN PREOKRET NAGETSA NA KRILIMA BRUTALNOG JOKIĆA! Denver upisao pobedu o kojoj će se pričati, Srbin na vreme upalio u MVP mod!
Nikola Jokić na meču Atlanta Hoks - Denver Nagets

 BONUS VIDEO:

Jokic i Bogdanović piju pivo na trkama u Somboru Izvor: Kurir