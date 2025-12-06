TRENER DENVERA DOBIO NEZGODNO PITANJE O JOKIĆU, PA OČITAO LEKCIJU NOVINARU: "On je trostruki MVP..."
Denver Nagetsi prošli su put od pokojnika do pukovnika u meču protiv Atlanta Hoksa u gostima, vratili su se iz velikog minusa i na kraju slavili sa 134:133, a najzaslužniji za trijumf bio je srpski as Nikola Jokić.
Džoker je meč završio sa 40 poena, devet skokova i osam asistencija, a pored njega susret je obeležio i košarkaš Atlante, Džejlen Džonson, koji je imao nestvaran tripl-dabl - 21 poen, 18 skokova, 16 asistencija.
Trener Nagetsa, Dejvid Adelman, pohvalio je Džonsona posle meča, a govorio je i o Nikoli Jokiću.
- Igrači poput Jokića i onoga što je Džejlen uradio večeras, imaju mnogo opcija u donošenju odluka. Neki su sjajni samo u postizanju poena, neki u kreiranju. Kada igraš protiv nekoga ko radi oba, i uđe u prostor, rotacije su 50-50, ništa nije jasno jer sve može da se desi. Sa njegovom veličinom, načinom na koji vodi loptu, i time što želi da saigrači učestvuju, njegova budućnost je svetla. Sviđa mi se kako napadaju kroz njega, podseća me na ono što radimo sa Jokićem. On nije pozicija, on je centar napada. I igra kroz njega jer čini druge boljima. Džaejen je poseban igrač. Voleo bih da nije igrao večeras. Ali jeste, i brojke su mu bile sulude - istakao je Adelman, a zatim se osvrnuo na loše šutersko poluvreme Jokića, te je odgovorio jednom novinaru na pitanje zašto nije zaustavljao svog najboljeg igrača u trenucima kada ga nije išlo i tom prilikom mu je očitao lekciju.
- Ništa mu ne govorim. Mislim da ljudi ne razumeju da su šutevi koje je uzeo u prvom poluvremenu bili "tražim ritam" šutevi. Kada ga udvajaju u postu, teško je da pronađeš ritam osim ako ne ideš na liniju penala ili ako je "post-up" jedan na jedan. Mora da vidi loptu u obruču, pa da krene. Većina tih trojki sa poludistance mi je okej, znam zašto ih šutira. Znam da traži ritam. Na kraju je pogodio jednu, ali je i video loptu u obruču sa penala, završavao na obruču. I zato, ne govoriš ništa trostrukom MVP-ju. Završio je 13/26 posle 2/13 u prvom delu, 40 poena, devet skokova, osam asistencija.
