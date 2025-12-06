Slušaj vest

Luka Dončić propustio je dva meča LA Lejkersa jer je otputovao u Sloveniju zbog rođenja svog drugog deteta.

Kako prenosi "ESPN", trener Redik rekao je da postoji mogućnost da se Dončić vrati za narednu utakmicu protiv Filadelfije, ali da će večeras biti zvanična potvrda.

Dončić u dresu Lejkersa Foto: Sean Gardner / Getty images / Profimedia, Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Dončić ove sezone predvodi ligu sa 35,3 poena po utakmici uz 8,9 skokova, 8,9 asistencija i 1,6 ukradenih lopti. Šutira 47,8% iz igre, 34,1% iz daljine i 81,2% sa linije.

Posle utakmice u Filadelfiji, Lejkersi će dobiti dva dana odmora pre nego što budu domaćini San Antonio Sparsima u četvrtfinalu NBA kupa.

Kurir Sport / Sportske.net

