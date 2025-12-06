Slušaj vest

Košarkaši Crvene zvezde odigrali su najslabiju partiju ove sezone u Evroligi i zasluženo na domaćem terenu poraženi od Barselone (79:89).

Samim tim crveno-beli, prekinuli su i trijumfalnu seriju od sedam pobeda u Beogradu.

Džered Batler proslavlja trojku u duelu protiv Darija Brizuele iz Barselone Foto: Srdjan Stevanovic/Euroleague Basketball

Loš učinak protiv Barse

Amerikanac Džered Batler (25) koji je u prethodnim mečevima bio iks faktora u pobedama Crvene zvezde, protiv Barse je u potpunosti zakazao.

Imao je pet sjajnih asistencija i prodora, međutim igrao je očajnu odbranu, lako su ga probijali, a na kraju je pored svoje kolone imao samo četiri poena i dva skoka. Premalo.

- Teška utakmica za nas. Barselona je igrala veoma dobro, pogodila je neke zaista zahtevne šuteve i pobedila. Ali, to je sve košarka i poraz je sastavni deo sporta. Nama ne preostaje ništa drugo nego da se vratimo bolji - rekao je Džered Batler za Meridiansport i dodao:

- Nekako nikako nismo mogli da uđemo u ritam, da uhvatimo tok igre. Nekada pokušaš da nateraš stvari da idu tvojim smerom, ali jednostavno ne prorade. Nije išlo na ovoj utakmici.

1/7 Vidi galeriju Džered Batler Foto: Srdjan Stevanovic/Euroleague Basketball, Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Porazi su deo sporta

Svestan je Batler da je protiv Barselone odigrao lošu utakmicu, ispod svojih mogućnosti.

- Osećam se veoma samouvereno sa ovim timom. Porazi su deo košarke, deo Evrolige. Moramo da budemo svesni da ima kvalitetnih timova, ali sam uveren da ćemo se vratiti još bolji.

Crvena zvezda je moćan kolektiv, koji ne zavisi od jednog igrača.

- Naš najveći kvalitet je naša širina. Imamo mnogo igrača kojima je stalo, koji mogu da pobede, da daju koš i da igraju kvalitetnu odbranu. To je ono što nas posebno čini jakima.

Fredi Gilespi u duelu protiv Alena Smajlagića iz Partizana Foto: Srdjan Stevanovic ©/2024 Pedja Milosavljevic/Starsport.rs ©

Fredi Gilespi je brat

U petak 12. decembra Crvena zvezda će igrati protiv Partizana u gostima, prvi derbi ove sezone.

- Znam koliko je utakmica ozbiljna. Mislim da će biti dobar meč. Fredi Gilespi, inače moj dobar prijatelj, pričao mi je o rivalitetu koji donosi meč između Zvezde i Partizana. Nemam sumnje da će biti vrlo zanimljivo. Znam da su promenili trenera i da nisu u idealnoj situaciji, ali mislim da će izaći i odigrati najbolje što znaju. Ipak, više sam fokusiran nas i našu ekipu i da dođemo spremni. Pogotovo što protiv Barselone nismo bili na svom nivou.

Valja reći da je Batler prvi put u Evropi, da je Beograd novo iskustvo za njega posle dolaska iz Amerike.

- Definitivno je drugačije, nego odakle dolazim. Ali, iskreno, do sada je bilo mnogo košarke, a malo društvenog života. Ali naći ću svoje mesto, to će doći vremenom.

Svestan je bivši NBA as da se sreće sa potpuno drugačijom kulturom, u odnosu na onu iz koje dolazi.

- Nešto što mi možda smeta, odnosno bolje reći na šta se još nisam navikao je, da oko mene ljudi koji pričaju drugim jezikom. Nekad ne znam šta govore i samo stojim. To mi je najteže.

Džered Batler pozdravlja Delije Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT

Delije su nešto posebno

Navijači Crvene zvezde su nešto posebno za nekadašnjeg košarkaša Filadelfije, Vašingtona, Oklahome i Jute.



- Osećam njihovu ljubav i to mi posebno prija - istakao je Džared Batler.

Košarkaši Crvene zvezde odigraće nekoliko veoma teških mečeva do kraja 2025. godine. Prvi je na programu u ponedeljak protiv Bosne u Sarajevu. U ABA ligi igraće crveno-beli još protiv Spartaka i Cedevita Olimpije, što će biti ozbiljni ispiti, jer je od oba kluba Zvezda izgubila prve utakmice. Što se tiče Evrolige, posle derbija, slede tri evroligaška meča u sedam dana. Prvo protiv Hapoela u Izraelu, onda Virtus dolazi u Beograd i na kraju gostovanje Parizu.

Kurir sport/Meridiansport