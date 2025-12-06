Slušaj vest

Privremeni trener košarkaša Partizana Mirko Ocokoljić izjavio je danas da očekuje da će predstojeća utakmica ABA lige protiv Kluža biti veoma zahtevna i dodao da je za pobedu u tom duelu ključno da njegovi igrači igraju sa dobrim pristupom i motivacijom.

"Očekuje nas veoma teška utakmica, jer je Kluž izuzetno ambiciozan tim koji je mnogo ulagao kako bi se plasirao u jaču ligu. U poslednje vreme su podigli nivo igre, zbog čega nas u njihovoj dvorani očekuje veoma zahtevan meč. Moramo da imamo veoma dobar pristup i jaku motivaciju kako bismo započeli novi niz pobeda", naveo je Ocokoljić, a preneo sajt kluba.

Mirko Ocokoljić i Vanja Marinković na treningu Partizana pred Bajern Foto: Dusan Milenkovic ©/2025 Dusan Milenkovic/Starsport.rs

Beogradski crno-beli su treći na tabeli Grupe A sa pet pobeda i jednim porazom, dok je Kluž, nakon četiri uzastopna trijumfa u ABA ligi, drugi sa skorom 5/2.

Partizan je u svom prošlom meču, prvom nakon ostavke Željka Obradovića, pobedio Bajern Minhen (92:85), i prekinuo niz od tri uzastopna poraza u Evroligi.

"Utakmica protiv Bajerna pokazala je da možemo, sada treba da nastavimo u tom ritmu i sa istom dobrom energijom", rekao je Ocokoljić.

Ne propustiteKošarkaJEDVA ČEKAM DERBI SA PARTIZANOM! DA I TO OSETIM: Zvezdin Amerikanac zaboravio poraz od Barselone!
Džered Batler proslavlja trojku
Evroliga"BILO JE JAKO RUŽNO I PORAŽAVAJUĆE" Nebojša Čović o dešavanjima na meču Partizan - Bajern! Predsednik KSS zagrmeo: "To nisam ni video ni doživeo"
Nebojša Čović predsednik Košarkaškog saveza Srbije
KošarkaU TREĆEM RAZREDU JE POBEGAO IZ BOLNICE, IGRAO STONI TENIS PO CEO DAN, PA POSTAO LEGENDARNI KOŠARKAŠ! Životna ispovest Žarka Paspalja: "Bog me je kaznio..."
partizan-bayern-540996.JPG
EvroligaVAŠINGTON ODLAZI IZ PARTIZANA: Italijanski novinar plasirao šokantnu vest!
Dvejn Vašington

Aleksej Pokuševski povreda Izvor: Mondo/Tijana Jevtić