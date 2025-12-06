Slušaj vest

Privremeni trener košarkaša Partizana Mirko Ocokoljić izjavio je danas da očekuje da će predstojeća utakmica ABA lige protiv Kluža biti veoma zahtevna i dodao da je za pobedu u tom duelu ključno da njegovi igrači igraju sa dobrim pristupom i motivacijom.

"Očekuje nas veoma teška utakmica, jer je Kluž izuzetno ambiciozan tim koji je mnogo ulagao kako bi se plasirao u jaču ligu. U poslednje vreme su podigli nivo igre, zbog čega nas u njihovoj dvorani očekuje veoma zahtevan meč. Moramo da imamo veoma dobar pristup i jaku motivaciju kako bismo započeli novi niz pobeda", naveo je Ocokoljić, a preneo sajt kluba.

Mirko Ocokoljić i Vanja Marinković na treningu Partizana pred Bajern

Beogradski crno-beli su treći na tabeli Grupe A sa pet pobeda i jednim porazom, dok je Kluž, nakon četiri uzastopna trijumfa u ABA ligi, drugi sa skorom 5/2.

Partizan je u svom prošlom meču, prvom nakon ostavke Željka Obradovića, pobedio Bajern Minhen (92:85), i prekinuo niz od tri uzastopna poraza u Evroligi.

"Utakmica protiv Bajerna pokazala je da možemo, sada treba da nastavimo u tom ritmu i sa istom dobrom energijom", rekao je Ocokoljić.