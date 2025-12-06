Slušaj vest

Olimpijski plamen je na putu kroz Italiju povodom zimskih Olimpijskih igara koji će se naredne godine održati u Milanu.

Jedan od sportista koji su imali tu čast bio je Akile Polonara, koji ima neverovatnu životnu priču.

Akile Polonara Foto: Printscreen, EPA/Filip Singer, Seskimphoto / Avalon / Profimedia

Košarkaš Dinama iz Sasarija je bio jedan od članova ekipa koja je zapalila plamen u počela put do glavnog grada predela Lombardija.

Polonara je zajedno sa plivačem Gregoriom Paltrineijerem, bivšom mačevalkom Elisom Di Fransiskom i skakačem uvis Đanmarkom Tamberijem započeo put baklje do krajnjeg odredišta, što će biti grad Milano.

