GEST ZA POŠTOVANJE! Akile Polonara zapalio olimpijski plamen! (VIDEO)
Olimpijski plamen je na putu kroz Italiju povodom zimskih Olimpijskih igara koji će se naredne godine održati u Milanu.
Jedan od sportista koji su imali tu čast bio je Akile Polonara, koji ima neverovatnu životnu priču.
Košarkaš Dinama iz Sasarija je bio jedan od članova ekipa koja je zapalila plamen u počela put do glavnog grada predela Lombardija.
Polonara je zajedno sa plivačem Gregoriom Paltrineijerem, bivšom mačevalkom Elisom Di Fransiskom i skakačem uvis Đanmarkom Tamberijem započeo put baklje do krajnjeg odredišta, što će biti grad Milano.
