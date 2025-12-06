Slušaj vest

Košarkaši čačanskog Borca poraženi su od Krke u Novom Mestu rezultatom 83:77 u 9. kolu grupe A ABA lige.

Aleksa Uskoković bio je najefikasniji igrač susreta sa 19 poena, ali i krajnji tragičar za ekipu Borca, gde su još istaknuti bili Manojlović sa 15 i Nikolić sa 14 poena.

U pobedničkom timu tandem Bejli – Iring je prednjačio sa po 13 postignutih koševa.

Oba kluba sada imaju identičan skor, od po dve pobede i šest poraza u regionalnom takmičenju.

