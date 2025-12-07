Slušaj vest

Posle uzbudljive završnice Klipersi su prethodne noći poraženi na gostovanju od Minesote rezultatom 109:106.

Na terenu smo konačno imali priliku da vidimo Bogdana Bogdanovića, koji je zbog povrede kuka propustio prethodnih osam utakmica. Oporavio se Bogi i ostavio solidan utisak u svom prvom meču nakon neugodne povrede.

Za 23 minuta igre zabeležio je devet poena (4/7 iz igre), uz jedan skok i dve asistencije. Igrao je u završnici meča, pogodio važan koš za izjednačenje (104:104), ali na kraju je ipak pognute glave napustio parket.

Nažalost, nakon poena Bogdanovića Rid je pogodio ključnu trojku na meču i doneo domaćinu +3. Harden je išao na brzu dvojku, nakon čega su Klipersi odmah pravili faul, a Mekdenijels je pogodio oba penala. Pokušao je Harden na 4.3 sekunde pre kraja da izbori produžetak, ali nije bio precizan.

Poraz Klipersa bacio je senku na neverovatan podvig popularnog "Brade". Harden je na ovom meču pretekao Karmela Entonija i sa 28.303 poena u karijeri dospeo na deseto mesto večne liste strelaca u NBA ligi. Meč je na kraju završio sa 34 poena.

U pobedničkom timu najefikasniji bio je Mekdenijels sa 27 poena. Rendl je ubacio 24, a junak Rid 19 poena.

Pogledajte najzanimljivije momente sa susreta:

Kurir sport