Voriorsi su uspeli da slave protiv Kavalirsa u gostima
VORIORSI SLAVILI U KLIVLENDU: Golden Stejt bolji od Kavalirsa (VIDEO)
U noći između subote i nedelje odigrano je ukupno šest mečeva NBA lige, a na terenu su bili i srpski košarkaši - Tristan Vukčević odigrao je sjajnu partiju u porazu Vašingtona od Atlante, igrao je i Nikola Jović, a na teren se konačno vratio Bogdan Bogdanović.
Bogdan Bogdanović protiv Minesote
Pored njihovih duela, neizvesno je bilo i u Klivlendu, gde su domaći Kavalirsi poraženi od Golden Stejta rezultatom 94:99, a najzanimljivije detalje sa ove utakmice možete pogledati u sledećem video snimku:
