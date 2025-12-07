CENTRA ZVEZDE NE ZANIMA ŠTA SE DEŠAVA U PARTIZANU: Imamo mi svoje probleme!
Zanimljivu izjavu dao je centar crveno-belin Donatas Motejunas pred prvi evroligaški derbi.
Nakon poraza od Barselone govorio je o predstojećem okršaju sa večitim rivalom.
"Moramo da se vratimo u ritam. Najpre nas čeka utakmica ABA lige. Trudimo se da nikoga ne potcenimo, moramo da izađemo snažno. Moramo da pronađemo ritam i vratimo se nivou na kom smo bili.Naravno, derbi je ogroman, veliki meč", kaže Litvanac i dodaje:
"Svesni smo da će biti izuzetno težak. Svima govorim, podseća me na to kako Žalgiris igra protiv Ritasa. Žalgiris dominira u Evroligi, pa onda protiv Ritasa igra egal meč. Svaki derbi je neverovatno težak i pripremićemo se za njega."
Dešavanja u Partizanu ga ne zanimaju, gleda, gleda samo u svoje dvorište iskusni as.
"Imamo svoje probleme, povređene igrače, ali ne žalimo se, nastavljamo da se borimo i moramo da budemo usredsređeni na sebe", rekao je Motejunas u razgovoru za "Sport klub".
Kurir sport