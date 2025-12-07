KK Partizan oglasio se pred gostovanje Klužu u Rumuniji
Košarka
KK PARTIZAN SE OGLASIO! Crno-beli objavili niz fotografija i snimaka: Pogledajte izraze lica Tajrika Džonsa, Bonge i Vašingtona - nikada nisu izgledali ovako!
Košarkaši Partizana gostovaće Klužu u Rumuniji (nedelja, 19.30) posle pobede u evroligaškom meču protiv Bajerna iz Minhena.
KK Partizan - Bajern Minhen (14. kolo Evrolige) Foto: Srdjan Stevanovic/www.starsport.rs srki72@gmail.com
Uoči ovog duela koji će se odigrati u okviru ABA lige, KK Partizan se oglasio i na Instagramu je podelio niz fotografija i snimaka iz Rumunije.
Crno-beli su delovali fokusirano i veoma ozbiljno, a Tajrik Džons, Isak Bonga i Dvejn Vašington nikada nisu izgledali ovako, te deluje da polako, ali sigurno "nameštaju glavu" za ovaj meč.
Pogledajte i sami objavu Partizana.
Partizan trenutno ima skor od pet pobeda i jednog poraza, a dok Kluž ima skor od pet pobeda i dva poraza i ovo je derbi grupe A u ABA ligi.
