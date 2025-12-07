Slušaj vest

KK Partizan zainteresovan je za Malika Bizlija i pregovori sa čuvenim NBA asom već su počeli.

Ovu bombu plasirao je portal Nova.rs, a nema dileme da bi Bizli bio jedno od najzvučnijih imena u Evroligi ove sezone ako do transfera dođe.

NBA bek prošlu sezonu proveo je u Detroit Pistonsima, a nosio je dresove Milvoki Baksa, Los Anđeles Lejkersa, Jute, Minesote i Denvera na samom startu karijere gde je delio svlačionicu sa Nikolom Jokićem u periodu od 2016. do 2020. godine.

Malik Bizli je prošle sezone bio drugi u izboru za najboljeg šestog igrača lige sa 16,3 poena, 2,6 skokova i 1,7 asistencija, a sada je ostao bez kluba jer se nalazi pod istragom zbog navodnog ilegalnog klađenja, ali očekuje se da bude oslobođen svih optužbi.

