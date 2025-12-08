to je to

Nekadašnji šampion Evrope sa mladom reprezentacijom Srbije, Aleksandar Bursać, ponovo se vraća na košarkaške terene nakon nove epizode u basketu 3×3.

Iskusni krilni centar je pred potpisom za Slobodu iz Tuzle – saznaje "Meridian sport".

Ukoliko sve protekne po planu, očekuje se da bivši član Đirone, Krke, Mornara, FMP-a MZT-a, Manrese, Zadra, Vojvodine i Vršca, uskoro stavi paraf na ugovor sa učesnikom ABA 2 lige.

Ambciozni sastav iz Tuzle se uporedo bori na dva fronta – u po rangu drugom regionalnom takmičenju, kao i nacionalnom prvenstvu Bosne i Hercegovine, gde je trenutno lider na tabeli.

Bursać, koji se 2015. godine zajedno sa Markom Gudurićem, Dejanom Davidovcem, Ognjenom Jaramazom i družinom u dresu Orlića, popeo na krov Starog kontinenta, prethodnih meseci nastupao je za basket ekipu Partizana.

