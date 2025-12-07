UŽASNA VEST ZA CRVENU ZVEZDU PRED DERBI U EVROLIGI: Moneke - otrkiveno šta je povredio, ali nije jedini!
Košarkaši Crvene zvezde u nedelju od 17.00 gostuju Bosni u devetom kolu ABA lige.
Duel u Sarajevu će propustiti Ognjen Dobrić i Čima Moneke!
Razlog su povrede, a Monekea muči list uoči večitog derbija u Evroligi koji je na programu u petak.
Takođe, Jago dos Santos se oporavlja od povrede primicača.
- Očekuje nas teška utakmica s obzirom na stanje u kome se nalazimo, neizvesnost oko Dobrića, Monekea, smanjuje nam se rotacija. U takvim situacijama moramo da pronađemo dodatnu snagu protiv ekipe koja ima potpuno drugačije lice u odnosu na početak sezone, dodali su nove igrače, neki su otišli, očekuje nas i vatrena atmosfera. Bez obzira na sve navedeno, moramo da vodimo računa o nama i našoj igri, uz svo uvažavanje rivala - rekao je trener Obradović.
