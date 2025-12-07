- Očekuje nas teška utakmica s obzirom na stanje u kome se nalazimo, neizvesnost oko Dobrića, Monekea, smanjuje nam se rotacija. U takvim situacijama moramo da pronađemo dodatnu snagu protiv ekipe koja ima potpuno drugačije lice u odnosu na početak sezone, dodali su nove igrače, neki su otišli, očekuje nas i vatrena atmosfera. Bez obzira na sve navedeno, moramo da vodimo računa o nama i našoj igri, uz svo uvažavanje rivala - rekao je trener Obradović.