Ljulj je pogodio šut uz zvuk sirene, od table, za trijumf Madriđana na gostovanju Tenerifeu (71:70).

Ljulj ostaje u Realu Foto: SOPA Images / ddp USA / Profimedia, Alberto Gardin / imago sportfotodienst / Profimedia, 900/Cordon Press / imago sportfotodienst / Profimedia

Godine mu očigledno ne mogu ništa i dokazao je da i u 38. godini može da bude čovek odluke.

Meč je završio sa 11 poena, dve asistencije i jednim skokom. Najefikasniji je bio Mario Hezonja sa 17 poena i četiri skoka.

Real je trenutno prvi na tabeli sa skorom 8-1.

Real će naredni meč igrati u Evroligi, 11. decembra, kad u Madrid stiže Baskonija.

Penal za Partizan protiv Radničkog 1923 Izvor: TV Arena sport/Screenshot