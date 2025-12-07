Iskusni Serhio Ljulj bio je junak Reala Madrida u meču devetog kola ACB lige.
ACB LIGA
SERHIO LJULJ BRŽI OD SIRENE: Legendarni Španac kao nekada...
Ljulj je pogodio šut uz zvuk sirene, od table, za trijumf Madriđana na gostovanju Tenerifeu (71:70).
Ljulj ostaje u Realu Foto: SOPA Images / ddp USA / Profimedia, Alberto Gardin / imago sportfotodienst / Profimedia, 900/Cordon Press / imago sportfotodienst / Profimedia
Godine mu očigledno ne mogu ništa i dokazao je da i u 38. godini može da bude čovek odluke.
Meč je završio sa 11 poena, dve asistencije i jednim skokom. Najefikasniji je bio Mario Hezonja sa 17 poena i četiri skoka.
Real je trenutno prvi na tabeli sa skorom 8-1.
Real će naredni meč igrati u Evroligi, 11. decembra, kad u Madrid stiže Baskonija.
