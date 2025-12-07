Slušaj vest

Kakvo veče za Nikosa Rogavopulosa! Malo je reći partija karijere, jer grčki reprezentativac je postavio rekord Panatinaikosa po broju ubačenih šuteva van linije 6,75!

Naime, bivši košarkaš Baskonije je u pobedi rezultatom 110:66 protiv Panioniosa, sa distance šutirao – 12/19!

Sa neverovatnom cifrom od 12 postignutih trojki, Nikos je sakupio 40 poena i bio daleko najzaslužniji za ubedljiv trijumf Zelenih.

Još će se dugo pričati o njegovoj neverovatnoj šutreskoj noći. Dovoljno je reći da je rekord Stefa Karija u broju postignutih trojki na jednoj utakmici 13 (13/17). Rekord NBA drži Klej Tompson sa 14!

Takođe, rekord Evrolige je 11 trojki, a postavio ga je u novembru 2024. godine Andreas Obst. Malo je reći impresivno izdanje Rogavopulosa, kakvo se retko viđa na evropskim terenima.

