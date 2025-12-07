NIKOS "REDŽI MILER" ROGAVOPULOS: Revolveraš iz Atine - 12/19!
Kakvo veče za Nikosa Rogavopulosa! Malo je reći partija karijere, jer grčki reprezentativac je postavio rekord Panatinaikosa po broju ubačenih šuteva van linije 6,75!
Naime, bivši košarkaš Baskonije je u pobedi rezultatom 110:66 protiv Panioniosa, sa distance šutirao – 12/19!
Sa neverovatnom cifrom od 12 postignutih trojki, Nikos je sakupio 40 poena i bio daleko najzaslužniji za ubedljiv trijumf Zelenih.
Još će se dugo pričati o njegovoj neverovatnoj šutreskoj noći. Dovoljno je reći da je rekord Stefa Karija u broju postignutih trojki na jednoj utakmici 13 (13/17). Rekord NBA drži Klej Tompson sa 14!
Takođe, rekord Evrolige je 11 trojki, a postavio ga je u novembru 2024. godine Andreas Obst. Malo je reći impresivno izdanje Rogavopulosa, kakvo se retko viđa na evropskim terenima.
