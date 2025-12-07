Slušaj vest

Košarkaši Bešiktaša su savladali Karšijaku sa 86:73, u okviru 10. kola turskog šampionata.

Ekipa Dušana Alimpijevića je upisala 10. pobedu u šampionatu iz isto toliko mečeva. Potvrdila je dominaciju i protiv Karšijake.

Dušan Alimpijević pobedom debitovao na klupi Srbije Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT/Luka Milosavljevic/STARSPORT

Bešiktaš je kontrolisao ritam od početka do kraja i rutinski došao do pobede. Gosti su došli do dvocifrene prednosti na poluvremenu i do kraja meča održavali prednost.

Bešiktaš je do pobede vodio hrvatski centar Ante Žižić sa 19 poena i devet skokova, pratio ga je Devon Dotson sa 13 poena, tri skoka i šest asistencija.

Dvocifreni su bili još Brinton Lemar i Konor Morgan sa po 13 poena.

Ne propustiteOstali sportoviŽIVEO JE U ŠUPI OKRUŽEN KOKAINOM! U ring je ušao kada mu je otac završio u zatovru, danas je neporažen "Prošao sam kroz pakao"! (FOTO)
Flojd Mejveder mlađi
FudbalDOMAĆIN SE IZVUKAO U 91. MINUTU: Brajton u završnici do boda protiv Vest Hema u Premijer ligi
profimedia-1057394410.jpg
FudbalPAZARCI SLAVILI U BEOGRADU: Novi Pazar na gostovanju pobedio IMT
NOVI PAZAR-PARTIZAN_95.JPG
FudbalOSMEH NA LICU POSLE NOVE POBEDE! Stojaković: Pozdrav za sve navijače Partizana!
Nenad Stojaković

BONUS VIDEO:

Dušan Alimpijević izjava Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić