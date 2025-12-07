Blista na klupi Bešiktaša!
SELEKTOR SRBIJE DELI LEKCIJE! Nestvaran niz Dušana Alimpijevića!
Košarkaši Bešiktaša su savladali Karšijaku sa 86:73, u okviru 10. kola turskog šampionata.
Ekipa Dušana Alimpijevića je upisala 10. pobedu u šampionatu iz isto toliko mečeva. Potvrdila je dominaciju i protiv Karšijake.
Dušan Alimpijević pobedom debitovao na klupi Srbije Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT/Luka Milosavljevic/STARSPORT
Bešiktaš je kontrolisao ritam od početka do kraja i rutinski došao do pobede. Gosti su došli do dvocifrene prednosti na poluvremenu i do kraja meča održavali prednost.
Bešiktaš je do pobede vodio hrvatski centar Ante Žižić sa 19 poena i devet skokova, pratio ga je Devon Dotson sa 13 poena, tri skoka i šest asistencija.
Dvocifreni su bili još Brinton Lemar i Konor Morgan sa po 13 poena.
