Košarkaši FMP-a pobedili su večeras na svom terenu Split 96:80 (22:25, 25:19, 22:23, 27:13), u utakmici devetog kola Grupe A u ABA ligi.

ABA liga 2025/26

Ekipu iz Železnika predvodili su Filip Barna sa 28 poena, pet asistencija i tri ukradene lopte i Dušan Radosavljević sa 23 poena, devet skokova i sedam asistencija.

Džošua Skot dodao je 11 poena, a Aleksa Stanojević devet poena i sedam skokova.

U ekipi Splita najefikasniji su bili Tejvon Majers sa 17 poena, Džejkob Stivens sa 16 poena uz šest skokova i Dario Drežnjak sa 12 poena uz sedam skokova.

FMP je prekinuo niz od dva poraza i treći je na tabeli Grupe A sa četiri pobede i četiri poraza.

Split je osmi sa dve pobede i šest poraza.

U sledećem kolu FMP će dočekati Partizan, a Split će biti domaćin Igokei.