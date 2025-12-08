Derbi meč 9. kola ABA lige
CRVENO-BELI U PAKLU SKENDERIJE: Evo gde možete pratiti prenos meča Bosna - Crvena zvezda
Košarkaši Crvene zvezde gostuju Bosni u Sarajevu u utakmici 9. kola Evrolige.
Zvezda trenutno ima skor 4-3 iz sedam mečeva, kao i Bosna koja ima isti učinak.
Utakmicu možete pratiti na kanalima "Arene sporta", a tekstualni prenos na na našem sajtu.
Utakmica se igra u hali "Skenderija" u 17 časova.
