Košarkaši Crvene zvezde gostuju Bosni u Sarajevu u utakmici 9. kola Evrolige.

Zvezda trenutno ima skor 4-3 iz sedam mečeva, kao i Bosna koja ima isti učinak.

Utakmicu možete pratiti na kanalima "Arene sporta", a tekstualni prenos na na našem sajtu.

Utakmica se igra u hali "Skenderija" u 17 časova.

