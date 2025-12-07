Slušaj vest

Košarkaši Njujork Niksa su savladali Orlando Medžik na domaćem parketu sa 106:100, u okviru NBA lige.

Predvodio ih je Džejlen Branson sa 30 poena i devet asistencija, pratio ga je Oudži Anunobi sa 21 poenom i sedam skokova.

Dvocifreni su bili još Džoš Hart, koji je ostvario dabl-dabl sa 17 poena i 12 skokova, kao i Mikal Bridžis sa 12 poena, šest skokova i sedam asistencija.

Kod Orlanda je Dezmond Bejn imao 19 poena i šest skokova, pratio ga je Džejlen Sugs sa 17, dok je Entoni Blek imao 14 poena i 11 skokova.

Niksi se nalaze na drugom mestu Istoka sa 15 pobeda i sedam poraza, dok je Orlando na petom mestu sa skorom 14-9.

