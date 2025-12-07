Slušaj vest

Partizan je zabeležio i sedmu pobedu iz osam mečeva, a Kluž upisao i treći poraz.

Partizan je tako zabeležio i drugu pobedu pod vođstvom privremenog trenera Mirka Ocokoljića posle ostavke Željka Obradovića.

Ocokoljić je bio zadovoljan nakon trijumfa u Rumuniji.

"Srećan sam sa pobedom, zbog igrača zbog kluba. Nismo počeli utakmicu kako smo hteli, znali smo kako igraju, to sam govorio igračima, da je to veoma važno. Ali smo kasnije sjajno igrali, dosta pametnije. Srećan sam zbog pobede. Hoću da kažem da je atmosfera bila odlična, kao i sve ostalo. Ovo je pravi način na koji treba da ide jedan klub, želim i da se zahvalim treneru. Sve pohvale za ovaj klub", rekao je Ocokoljić.

Šta mislite da je razlog lošeg početka utakmice.

"Tražio sam pravu petorku, kada sam je našao osećao sam se mnogo bolje. Igrali smo dobru odbranu, prvo smo počeli da kontrolišemo skok i onda je bilo mnogo bolje. Očekivao sam da okončamo ranije utakmice, imamo vremena da analiziramo utakmicu".

Kakva je atmosfera u klubu povodom krize kroz koju prolazite.

"Prve svega, gledao sam ranije i video sam da je ranije bila ovakva atmosfera, a ne samo protiv Partizana. Mi kao i svaki klub prolazimo kroz krize, ja pričam u vezi mog posla, idemo od utakmice do utakmice. Ja sam ovde kao glavni trener, kada će doći neko drugi ne znam. Uživam da radim sa ovim igračima", smatra Mirko Ocokoljić.