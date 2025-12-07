Na tabeli Grupe B Cedevita Olimpija je prva na tabeli sa sedam pobeda i jednim porazom, a Ilirija je sedma sa dve pobede i šest poraza
ABA LIGA
DERBI LJUBLJANE PRIPAO DOMAĆINU: Košarkaši Cedevita Olimpije pobedili Iliriju u ABA ligi
Košarkaši Cedevita Olimpije pobedili su kao domaćini u ljubljanskom derbiju Iliriju 83:69 (27:18, 13:13, 22:27, 21:11), u utakmici devetog kola Grupe B u ABA ligi.
U ekipi Cedevita Olimpije najefikasniji su bili Umodža Gibson sa 17 poena uz šest asistencija, četiri ukradene lopte i tri skoka i Dvejn Stjuart sa 17 poena.
Aleksej Nikolić dodao je devet poena, a Jaka Blažič sedam poena, pet skokova i tri asistencije.
U poraženom timu Vendel Grin postigao je 18 poena, Robert Jurković imao je 14 poena i sedam skokova, a Luka Kureš 12 poena.
U sledećem kolu Cedevita Olimpija će dočekati Bosnu, a Ilirija će dočekati Budućnost.
