Nagetsi su do učinka od 17 pobeda i šest poraza stigli najviše zahvaljujući Nikoli Jokiću, Džamalu Mareju i boljoj igri u drugom poluvremenu.

Srpskom košarkašu je jedan skok nedostajao za novi tripl-dabl učinak pošto je utakmicu završio sa 28 poena, od čega 18 u drugom poluvremenu, 11 asistencija i devet skokova.

Jokić je odlično šutirao iz igre, pogodio je 11 od 16 šuteva, a bio je precizan kod četiri od osam šuta za tri poena, što znači da je za dva bio gotovo bezgrešan - sedam pogođenih od osam šuteva.

Džamal Marej je bio najefikasniji pojedinac ove uzakmice sa 34 poena, od čega 23 već u prvoj četvrtini. Imao je još pet asistencija i tri skoka.

Hornetsi su nakon prvog poluvremena imali prednost od jednog poena, ali je ekipa iz Kolorada u trećoj i četvrtoj četvrtini bila bolja od rivala, a zahvaljujući tome je došla do pobede.

Dvocifreni poenterski učinak u ekipi Denvera su imali još Tim Hardavej Džunior koji je postigao 14 poena i Pejton Votson koji je meč završio sa 10 poena.

U poraženom sastavunajbolji je bio Majls Bridžis sa 24 poena, devet skokova i osam asistencija.

