Prema mišljenju mnogih, najbolji košarkaš na svetu, sada je iza Srbina koji je na utakmici protiv Šarlota napravio "Sombor-dabl", odnosno odigrao meč u kojem mu je za tripl-dabl falila jedna asistencija, ili jedan skok.

Ovaj put je Nikola Jokić ostao na devet uhvaćenih lopti, a napravio je 11 dodavanja za koš i zahvaljujući tome se izjednačio sa Čonsijem Bilapsom na 51. mestu, nakon što je prethodno, na istoj utakmici, prestigao učinak Majkla Džordana.

Džordan je tokom nestvarne karijere napravio 5.633 asistencija, a Jokić je stigao do 5.636.

Ono što zvuči još moćnije, jeste činjenica da je gotovo izvesno da će Jokić u narednim utakmicama prestići Karima Abdula Džabara koji mu "beži" za 25 asistencija.

Time će Somborac postati centar sa najviše asistencija u karijeri sa svojih 30 godina.

