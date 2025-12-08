Deluje da nikada neće dosaditi da gledamo ovakve poteze Nikole Jokića.
ČUDESNI SOMBORAC
AU, AU, AU! PROTRLJAJTE OČI PRE NEGO ŠTO POGLEDATE ŠTA JE URADIO NIKOLA JOKIĆ! Trenutak nepažnje protivnika je bio dovoljan da ih surovo kazni (VIDEO)
Slušaj vest
Srpski košarkaš je, uz pomoć Džamala Mareja, vodio Denver do pobede na gostovanju Šarlotu.
Na ovoj utakmici Nikola Jokić je postigao 28 poena uz 11 asistencija i devet skokova, a jedno dodavanje za koš je izazvalo puno reakcija.
Bila je to asistencija za zakucavanje Pejtona Votsona koji je iskoristio fantastično dodavanja, ali i činjenicu da protivnički košarkaši nisu bili spremni za ono što je Jokić uradio.
Vraćali su se košarkaši Šarlota u odbranu leđima okrenutim prema Somborcu koji je to znao da kazni i to surovo.
Jednom rukom je bacio loptu preko celog terena i tako omogućio saigraču da dođe do poena bez ijednog driblinga, odnosno bez spuštanja loptu na parket.
Pogledajte maestralnu asistenciju Nikole Jokića:
Bonus video:
Reaguj
Komentariši