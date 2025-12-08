Slušaj vest

Srpski košarkaš je, uz pomoć Džamala Mareja, vodio Denver do pobede na gostovanju Šarlotu.

Na ovoj utakmici Nikola Jokić je postigao 28 poena uz 11 asistencija i devet skokova, a jedno dodavanje za koš je izazvalo puno reakcija.

Bila je to asistencija za zakucavanje Pejtona Votsona koji je iskoristio fantastično dodavanja, ali i činjenicu da protivnički košarkaši nisu bili spremni za ono što je Jokić uradio.

Vraćali su se košarkaši Šarlota u odbranu leđima okrenutim prema Somborcu koji je to znao da kazni i to surovo.

Jednom rukom je bacio loptu preko celog terena i tako omogućio saigraču da dođe do poena bez ijednog driblinga, odnosno bez spuštanja loptu na parket.

Pogledajte maestralnu asistenciju Nikole Jokića:

Bonus video: