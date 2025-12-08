Slušaj vest

Srbin je odigrao još jednu fantastičnu utakmicu i zajedno sa Džamalom Marejom je vodio Nagetse do pobede protiv Šarlota. Bio je ovo 10. uzastopni trijumf ekipe iz Kolorada u gostima, a to je rekord ekipe iz Kolorada.

Denver je pobedio zahvaljujući bolje odigranom drugom poluvremenu i sada ima 17 pobeda uz šest poraza. Nikola Jokić je meč završio sa 28 poena, 11 asistencija i devet skokova.

Pamtiće se neverovatna asistencija jednom rukom preko celog terena, ali i činjenica da je na ovoj utakmici prestigao učinak Majkla Džordana.

Pogledajte foto-galeriju sa utakmice Šarlot Hornets - Denver Nagets:

Nikola Jokić na utakmici protiv Šarlota Foto: Jim Dedmon/FR171862 AP

Nikola Jokić
Nikola Jokić
Nikola Jokić na meču Atlanta Hoks - Denver Nagets

Bonus video:

Nikola Jokić zakucavanje protiv Sakramenta Izvor: YouTube/NBA