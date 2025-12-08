Kada je Nikola Jokić na svom nivou izvesno je da padaju rekordi, ali i protivnici.
NOĆ REKORDA
Denver nikada u istoriji nije uradio ono što jeste sa Jokićem! Srbin srušio Džordanov učinak, a Nagetsi napravili nešto neviđeno (GALERIJA)
Srbin je odigrao još jednu fantastičnu utakmicu i zajedno sa Džamalom Marejom je vodio Nagetse do pobede protiv Šarlota. Bio je ovo 10. uzastopni trijumf ekipe iz Kolorada u gostima, a to je rekord ekipe iz Kolorada.
Denver je pobedio zahvaljujući bolje odigranom drugom poluvremenu i sada ima 17 pobeda uz šest poraza. Nikola Jokić je meč završio sa 28 poena, 11 asistencija i devet skokova.
Pamtiće se neverovatna asistencija jednom rukom preko celog terena, ali i činjenica da je na ovoj utakmici prestigao učinak Majkla Džordana.
