Slovenac je postigao 31 poen, uz 15 skokova i 11 asistencija, a uz odličnog Lebrona Džejmsa, uspeo je da slomi Filadelfiju.

Dončić i Džejms su postigli sve poene u poslednjih pet minuta utakmice (Luka četiri poena i dve asistencije, Lebron 10 poena) i tako u završnici prelomili na stranu Lejkersa.ž

Nakon meča, Dončić je otkrio da je veoma umoran.

"Bio sam umoran. Mentalno, nisam bio prisutan baš, ali sam srećan što smo pobedili", rekao je Dončić.

Poslednjih dana je imao nekoliko višečasovnih letova.

"Bilo je mnogo, ali je vredelo", dodao je.

Nije mu bilo nimalo jednostavno da se odvoji od porodice i ponovo otputuje u Sjedinjene Države.

"Opet sam video ćerku. Naravno i bebu. Bilo je pomalo teško ostaviti ih. Ali, to je posao. Moram da ga uradim. To je jednostavno najbolja stvar na svetu. Dve devojčice. Sigurno će mi od života napraviti pakao. Znam to. Biću im obezbeđenje nakon što se penzionišem. Ali, šalu na stranu, to je najbolji osećaj na svetu. Blagosloven sam", istakao je Dončić.