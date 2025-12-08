Slušaj vest

Konkretno, Gurović je pričao o odlasku Željka Obradovića iz Partizana i razlozima za to, a poručio je da trofejni trener ne bira da viče na igrače bez razloga.

- Željko kad viče, on viče sa razlogom i zato što ti želi dobro, a ne zato što te mrzi. Ja znam to i u reprezentaciji kad nam je bio, on kaže: "Ništa lično nemam protiv tebe ako možeš to da shvatiš, jednostavno želim da izvučem maksimum iz tebe". I mi smo to tako i shvatali - rekao je Milan Gurović gostujući u emisiji "Kida show" na "Mozzart TV".

Poručio je da se roditelji pojedinih igrača iz njegove akademije javljaju zbog načina na koji treneri sprovode svoj rad.

- I ja sam imao kritiku od nekih roditelja, zašto vičemo na njihovu decu, da to nije lepo, a onda ja kažem: "Dobro, idite na šah, tamo je mir, tišina, neki balet. Jednostavno nisi za ovo". Čak imam i murale neke u hali, gde je otac zagrlio sina sa loptom i okrenuli se i odlaze i piše gore, "idemo sine kući nije ovo za tebe".

1/7 Vidi galeriju Milan Gurović - legendarni as Foto: Petar Aleksić

Nekadašnji reprezentativac se prisetio perioda iz svoje igračke karijere.

- Mi smo molili Boga da bude hala prazna, da možeš da šutiraš. Iako si odradio 2-3 sata treninga, nije to to, ako ekstra ne ostaneš da ubaciš 500 lopti, šta ja znam. I posle se danas pitaju "kako ne mogu da pogodim"? Pa ne možeš, ne možeš zato što ne ostaješ ekstra da radiš - zaključio je Milan Gurović.

Bonus video: