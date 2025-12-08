Slušaj vest

Nagetsi su do učinka od 17 pobeda i šest poraza stigli najviše zahvaljujući Nikoli Jokiću, Džamalu Mareju i boljoj igri u drugom poluvremenu.

Srpskom košarkašu je jedan skok nedostajao za novi tripl-dabl učinak pošto je utakmicu završio sa 28 poena, od čega 18 u drugom poluvremenu, 11 asistencija i devet skokova.

Ipak, o jednom potezu Nikole Jokića koji se desio na samom kraju treće četvrtine svi pričaju.

Denver je imao 3,9 sekundi da organizuje napad, a za Jokića je to bilo više nego dovoljno. Srpski as se majstorski oslobodio čuvara, namestio poziciju i pogodio na spektakularan način.

Pogledajte kako je to izgledalo:

Inače, Džamal Marej je bio najefikasniji pojedinac ove utakmice sa 34 poena, od čega 23 već u prvoj četvrtini. Imao je još pet asistencija i tri skoka.

Hornetsi su nakon prvog poluvremena imali prednost od jednog poena, ali je ekipa iz Kolorada u trećoj i četvrtoj četvrtini bila bolja od rivala, a zahvaljujući tome je došla do pobede.

Dvocifreni poenterski učinak u ekipi Denvera su imali još Tim Hardavej Džunior koji je postigao 14 poena i Pejton Votson koji je meč završio sa 10 poena.

U poraženom sastavunajbolji je bio Majls Bridžis sa 24 poena, devet skokova i osam asistencija.