SVET SE PONOVO DIVI JOKIĆU! OSTALO MU JE MANJE OD ČETIRI SEKUNDE, A ON JE IZVEO PRAVO ČUDO! "Tukli" ga sa svih strana, pa pogodio iz preteške pozicije! VIDEO
Nagetsi su do učinka od 17 pobeda i šest poraza stigli najviše zahvaljujući Nikoli Jokiću, Džamalu Mareju i boljoj igri u drugom poluvremenu.
Srpskom košarkašu je jedan skok nedostajao za novi tripl-dabl učinak pošto je utakmicu završio sa 28 poena, od čega 18 u drugom poluvremenu, 11 asistencija i devet skokova.
Ipak, o jednom potezu Nikole Jokića koji se desio na samom kraju treće četvrtine svi pričaju.
Denver je imao 3,9 sekundi da organizuje napad, a za Jokića je to bilo više nego dovoljno. Srpski as se majstorski oslobodio čuvara, namestio poziciju i pogodio na spektakularan način.
Pogledajte kako je to izgledalo:
Inače, Džamal Marej je bio najefikasniji pojedinac ove utakmice sa 34 poena, od čega 23 već u prvoj četvrtini. Imao je još pet asistencija i tri skoka.
Hornetsi su nakon prvog poluvremena imali prednost od jednog poena, ali je ekipa iz Kolorada u trećoj i četvrtoj četvrtini bila bolja od rivala, a zahvaljujući tome je došla do pobede.
Dvocifreni poenterski učinak u ekipi Denvera su imali još Tim Hardavej Džunior koji je postigao 14 poena i Pejton Votson koji je meč završio sa 10 poena.
U poraženom sastavunajbolji je bio Majls Bridžis sa 24 poena, devet skokova i osam asistencija.