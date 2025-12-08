Slušaj vest

Nagetsi su do učinka od 17 pobeda i šest poraza stigli najviše zahvaljujući Nikoli Jokiću, Džamalu Mareju i boljoj igri u drugom poluvremenu.

Srpskom košarkašu je jedan skok nedostajao za novi tripl-dabl učinak pošto je utakmicu završio sa 28 poena, od čega 18 u drugom poluvremenu, 11 asistencija i devet skokova.

Nikola Jokić na utakmici protiv Šarlota Foto: Jim Dedmon/FR171862 AP

Ipak, o jednom potezu Nikole Jokića koji se desio na samom kraju treće četvrtine svi pričaju.

Denver je imao 3,9 sekundi da organizuje napad, a za Jokića je to bilo više nego dovoljno. Srpski as se majstorski oslobodio čuvara, namestio poziciju i pogodio na spektakularan način.

Pogledajte kako je to izgledalo:

Inače, Džamal Marej je bio najefikasniji pojedinac ove utakmice sa 34 poena, od čega 23 već u prvoj četvrtini. Imao je još pet asistencija i tri skoka.

Hornetsi su nakon prvog poluvremena imali prednost od jednog poena, ali je ekipa iz Kolorada u trećoj i četvrtoj četvrtini bila bolja od rivala, a zahvaljujući tome je došla do pobede.

Dvocifreni poenterski učinak u ekipi Denvera su imali još Tim Hardavej Džunior koji je postigao 14 poena i Pejton Votson koji je meč završio sa 10 poena.

U poraženom sastavunajbolji je bio Majls Bridžis sa 24 poena, devet skokova i osam asistencija.

Ne propustiteKošarkaPOTPUNA DOMINACIJA NIKOLE JOKIĆA! Pogledajte kako je Srbin pocepao mrežu Šarlota: Ređao trojku za trojkom, delio magične asistencije... (VIDEO)
Nikola Jokić
KošarkaDenver nikada u istoriji nije uradio ono što jeste sa Jokićem! Srbin srušio Džordanov učinak, a Nagetsi napravili nešto neviđeno (GALERIJA)
Nikola Jokić
KošarkaAU, AU, AU! PROTRLJAJTE OČI PRE NEGO ŠTO POGLEDATE ŠTA JE URADIO NIKOLA JOKIĆ! Trenutak nepažnje protivnika je bio dovoljan da ih surovo kazni (VIDEO)
Nikola Jokić
KošarkaNEVEROVATNI JOKIĆ SRUŠIO REKORD MAJKLA DŽORDANA! Srbin nastavlja da pomera granice u NBA, nekoliko utakmica ga deli od istorije!
Nikola Jokić

Nikola Jokić zakucavanje protiv Sakramenta Izvor: YouTube/NBA