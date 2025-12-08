VAŽNO SAOPŠTENJE PARTIZANA PRED VEČITI DERBI! Crno-beli se oglasili, ovo je veoma bitna vest za navijače: "Iz bezbednosnih razloga..."
Košarkaši Partizana u petak od 20.30 dočekuju Crvenu zvezdu, a prodaja ulaznica za ovu utakmicu počinje danas od 14 časova.
- U ponedeljak 8. decembra od 14 časova počinje prodaja dnevnih ulaznica za utakmicu 15. kola Evrolige u kojoj će Partizan Mozzart Bet 12.12. od 20:30 dočekati Crvenu zvezdu.
Iz bezbednosnih razloga, prodaja će se vršiti samo za članove KK Partizan. Svaki član sa plaćenom članarinom za 2025. godinu će imati na raspolaganju mogućnost da kupi četiri dnevne ulaznice na osnovu jedne članske karte.
Prodaja će se odvijati na sledeće načine:
Putem verifikovanih profila članova, koji istima mogu pristupiti preko sajta partizan.basketball
Putem sajta efinity.rs gde je za kupovinu potrebno da članovi unesu kod sa članske karte.
Neposredno na blagajni Beogradske arene (blagajna sever) i Efinity prodajnim mestima (Sava Centar i Dom omladine) gde je potrebno pokazati člansku kartu i identifikacioni dokument.
*Napomena: Jedini ovlašćeni prodavci dnevnih ulaznica za utakmice KK Partizan Mozzart Bet su SixTix (bivši Fancee tickets) i Efinity. Kupovinom putem nezvaničnih sajtova, ViaGoGo i sl. rizikujete da postanete žrtva prevare - stoji u saopštenju Partizana.
Cene karata su sledeće:
Nivo 400 bočno/zapad 2.500 dinara
Nivo 400 centar 3.000
Friends and family 5.500
Standard 2 6.500
Standard 1 9.000
Superior 11.000
Premium 12.000
Superior gold 15.500
Premium gold 16.500
Sky box (sedeće mesto) 30.000
Sky box (stajaće mesto) 20.000
Court side VII red 13.000
Court side VI red 15.000
Court side V red 17.500
Court side IV red 22.500
Court side III red 25-000
COurt side II red 40.000