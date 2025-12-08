Slušaj vest

Košarkaši Partizana u petak od 20.30 dočekuju Crvenu zvezdu, a prodaja ulaznica za ovu utakmicu počinje danas od 14 časova.

- U ponedeljak 8. decembra od 14 časova počinje prodaja dnevnih ulaznica za utakmicu 15. kola Evrolige u kojoj će Partizan Mozzart Bet 12.12. od 20:30 dočekati Crvenu zvezdu.

Iz bezbednosnih razloga, prodaja će se vršiti samo za članove KK Partizan. Svaki član sa plaćenom članarinom za 2025. godinu će imati na raspolaganju mogućnost da kupi četiri dnevne ulaznice na osnovu jedne članske karte.

Prodaja će se odvijati na sledeće načine:

Putem verifikovanih profila članova, koji istima mogu pristupiti preko sajta partizan.basketball

Putem sajta efinity.rs gde je za kupovinu potrebno da članovi unesu kod sa članske karte.

1/20 Vidi galeriju KK Partizan - Bajern Minhen (14. kolo Evrolige) Foto: Srdjan Stevanovic/www.starsport.rs srki72@gmail.com

Neposredno na blagajni Beogradske arene (blagajna sever) i Efinity prodajnim mestima (Sava Centar i Dom omladine) gde je potrebno pokazati člansku kartu i identifikacioni dokument.

*Napomena: Jedini ovlašćeni prodavci dnevnih ulaznica za utakmice KK Partizan Mozzart Bet su SixTix (bivši Fancee tickets) i Efinity. Kupovinom putem nezvaničnih sajtova, ViaGoGo i sl. rizikujete da postanete žrtva prevare - stoji u saopštenju Partizana.

Cene karata su sledeće:

Nivo 400 bočno/zapad 2.500 dinara

Nivo 400 centar 3.000

Friends and family 5.500

Standard 2 6.500

Standard 1 9.000

Superior 11.000

Premium 12.000

Superior gold 15.500

Premium gold 16.500

Sky box (sedeće mesto) 30.000

Sky box (stajaće mesto) 20.000

Court side VII red 13.000

Court side VI red 15.000

Court side V red 17.500

Court side IV red 22.500

Court side III red 25-000

COurt side II red 40.000