Srpski as je u jučerašnjoj pobedi Denvera nad Šarlotom (115:106) bio na korak od novog tripl-dabla (28, 11as, 9sk).

Gurao je Jokić svoj tim do pobede, a njegovi potezi oduševili su i igrače protivničkog tima. O momku iz Sombora u čistom superlativu je pričao i Brendon Miler.

"Dali su nam previše problema u tranziciji, znamo da su tim koji voli da trči. Imaju Jokića koji je najbolji dodavač na svetu. Moramo da obratimo pažnju na te sitnice, kada to rešimo, biće sve kako treba", kazao je Miler nakon utakmice.

Nikola Jokić na utakmici protiv Šarlota Foto: Jim Dedmon/FR171862 AP

Jokić i ove sezone dominira, u proseku ima tripl-dabl - 29,2 poena, 12,3 skokova i 11 asistencija po meču, a njegov Denver je trenutno drugi na Zapadu sa učinkom od 17 pobeda i 6 poraza.

