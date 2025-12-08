Slušaj vest

Lundberg doskorašnji igrač Partizana nije opravdao očekivanja navijača crno-belih u dresu šampiona ABA lige.

Danski reprezentativac se osvrnuo o svom periodu koji je proveo u dresu Partizana i otkrio šta je nedostajalo.

"Rekao bih da je rolerkoster najbolji opis cele situacije. Prošla sezona je bila nesrećna, posebno za mene. Očekivanja su bila velika, ne samo moja, nego i klupska. Iz nekog razloga jednostavno nije kliknulo. To je nekada deo našeg posla. Probao sam da uradim sve što je bilo u mojoj moći i sezoni smo završili na pozitivan način, osvajanjem ABA lige, što je i bio jedan od ciljeva pred sezonu".

Partizan je ipak za njega lepo iskustvo.

"U životu je najvažniji učitelj iskustvo. I dobro i loše. Gledam kako mogu da naučim iz tih iskustava, da dodam nešto novo u životu, igri, razmiđljanju i da vidim kako mogu da napredujem. Tako da, sve u svemu, Partizan je dobro iskustvo"

Ipak rastanak sa crno-belima nije bio onako kako je on očekivao, jer je Partizanu dugo trebalo da se reši Lundbergovog ugovora.

"Nisam to očekivao, neke stvari su mogle drugačije da se reše, ali to je u prošlosti sada. Imam veliko poštovanje prema navijačima i na način na koji su me prihvatili, pogotovo moju porodicu. Posebno hoću da se zahvalim onima koji su me podržavali u ovom periodu, kada je bilo veoma turbulentno. Mnogo navijača Partizana mi se javilo, poželelo sreću, tražilo da se vratim i tako dalje".

Partizan se trenuto nalazi u krizi posle ostavke koju je podneo Željko Obradović.