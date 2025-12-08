Slušaj vest

Predsednik italijanskog Trapanija Valerio Antonini otvoreno je kritikovao košarkaškog reprezentativca Bosne i Hercegovine Amara Alibegovića i hrvatskog stručnjaka Jasmina Repešu.

Podsetimo, nedavno je Alibegović bio na meti Partizana, preneli su mnogobrojni mediji.

Antonini je svoje oštre komentare objavio na mreži X nakon pobede na gostovanju protiv Treviza, dodatno "začinivši" situaciju deljenjem privatne prepiske s Alibegovićem.

U objavljenoj poruci Antonini je naveo dogovoreni sastanak s Alibegovićem, koji se, prema njegovim tvrdnjama, nikada nije održao. Predsednik je iskoristio trenutak da pošalje poruku svima koji su ostali u klubu i onima koji su ga napustili.

- Trijumf posvećujem onima koji ostaju, onima koji se bore protiv svega. Aleku Latiniju, u njegovoj prvoj utakmici kao treneru, koji je slavio sa samo osam igrača zbog povreda Petručelija i Arčiđakona. Fordu, Noteu, Rosatu, Ebueu, Sanogu, Hertu, Alenu i Kapaletiju, celom stručnom štabu, svima koji ne beže kao lopovi, kojima je isplaćeno 47 odsto godišnje plate. Ili onima koji zakažu sastanak da razgovaraju sa mnom, a onda ne treniraju i pobegnu, kao onaj drugi - poručio je Antonini.

