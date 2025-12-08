Slušaj vest

Košarkaši Crvene zvezde savladali su u Sarajevu u meču devetog kola ABA lige ekipu Bosne rezultatom 86:77.

Posle meča medijima se obratio trener Zvezde Saša Obradović. On je govorio o povredama Čime Monekea i Ognjena Dobrića, kao i stanju Devontea Grejema koga nije bilo na terenu u drugom poluvremena protiv Bosne.

- Od ekipe koja ima 19 igrača svelo se na 9. Požalio se na bol u listu, ali… Ne znam, videćemo o čemu se radi - rekao je Obradović.

- Igrali smo žargonski rečeno dovoljno da pobedimo. Bila je utakmica u ritmu, u kojem ne želimo da igramo, ali s obzirom na naše okolnosti, situaciju sa povredama, dobro je da smo pobedili i da smo ostali zdravi. Sada ide veliki raspored za nas i nažalost, izgubili smo dva igrača u rotaciju. Videćemo… Moraćemo da skupimo redove, jer ide još veća potrošnja igrača koji treba da nam prave razliku, što može da bude vrlo opasno za nastavak. “Bosna je pokušavala, imala je svoje probleme… Uz svo poštovanje, mislim da smo individualno bolja ekipa.

U timu nije bilo Čime Monekea i Ognjena Dobrića.

- Videćemo, pošto cela situacija nije objavljena, ne bih to ni komentarisao!

Večiti derbi?

- Ne bih pričao o Partizanu i šta se radi tamo. Više bih voleo da sam fokusiran na moj tim. Dobro je što će Izundu biti u timu za Partizan. Treba da damo maksimum. Znamo gde idemo i šta nas čeka. Očekujem pravi derbi.

I za kraj još malo o situaciji s povredama.

- Pobednik Evrolige će možda biti najzdravija ekipa, a ne najkvalitetnija. Čekamo da se neki vrate, neke gubimo… Moramo da budemo spremni da reagujemo – mi imamo velike ciljeve.

Džered Batler?

- Batler mora još da nauči šta znači evropska košarka i kako se igra ovde. On ima poene u rukama i talenat koji je ogroman. Napreduje, ali još nije na svom pravom potencijalu. Očekujem ga boljeg u narednim mečevima - završio je trener Crvene zvezde.

