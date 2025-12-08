Partizan objavio da su karte rasprodate!
to je to
VAŽNO! Oglasio se Partizan pred evroligaški večiti derbi - Crvenu zvezda čeka pakao!
Slušaj vest
Košarkaši Partizana u petak od 20.30 dočekuju Crvenu zvezdu u 15. kolu Evrolige.
Partizan je objavio da su karte za predstojeći večiti derbi rasprodate!
KK Partizan - Bajern Minhen (14. kolo Evrolige) Foto: Srdjan Stevanovic/www.starsport.rs srki72@gmail.com
Vidi galeriju
Crno-beli su u ponedelljak u 14.00 pustili u prodaju ulaznice i za nekoliko sati sve su razgrabljene.
Ekipa iz Humske ima učinak 5-9, a crveno-beli 9-5.
BONUS VIDEO:
Reaguj
Komentariši