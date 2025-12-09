Svi se uzdaju u Marka Gudrića.
majstor
NA ČEKANJU JE - JOŠ UVEK! Vreme je za Marka Gudurića?
Slušaj vest
Marko Gudurić je bez premca najveće pojačanje Milana ove sezone, ali taj epitet još uvek nije opravdao na terenu.
Možda i najveći razlog je povreda tetive koju vuče još od Eurobasketa, pa nije uspevao da se nametne kao lider u novoj sredini.
Reakcija Želljka Obradovića posle promašaja Gudurića Foto: Srdjan Stevanovic/Euroleague Basketball
Vidi galeriju
Zbog toga je otišao na pauzu kako bi sanirao problem i propustio je duele sa Baskonijom i Trentom, međutim, sada je vreme da se vrati na parket.
Gudurić će biti u kombinaciji za meč protiv Panatinaikosa u Evroligi, što su sjajne vesti za Milano, s obzirom da su van stroja Lorenco Braun, Niko Manion i Dijego Flakadori.
Sada je na srpskom košarkašu da pokaže zašto je bio tokom leta najtraženija roba na tržištu posle osvojene Evrolige sa Fenerbahčeom prošle sezone.
BONUS VIDEO:
Reaguj
Komentariši