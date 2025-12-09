Slušaj vest

Marko Gudurić je bez premca najveće pojačanje Milana ove sezone, ali taj epitet još uvek nije opravdao na terenu.

Možda i najveći razlog je povreda tetive koju vuče još od Eurobasketa, pa nije uspevao da se nametne kao lider u novoj sredini.

1/3 Vidi galeriju Reakcija Želljka Obradovića posle promašaja Gudurića Foto: Srdjan Stevanovic/Euroleague Basketball

Zbog toga je otišao na pauzu kako bi sanirao problem i propustio je duele sa Baskonijom i Trentom, međutim, sada je vreme da se vrati na parket.

Gudurić će biti u kombinaciji za meč protiv Panatinaikosa u Evroligi, što su sjajne vesti za Milano, s obzirom da su van stroja Lorenco Braun, Niko Manion i Dijego Flakadori.

Sada je na srpskom košarkašu da pokaže zašto je bio tokom leta najtraženija roba na tržištu posle osvojene Evrolige sa Fenerbahčeom prošle sezone.

BONUS VIDEO: