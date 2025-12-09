Slušaj vest

Lider Crvene zvezdeČima Moneke nedavno se povredio u porazu svog tima od Barselone u evroligaškom okršaju.

Moneke je preskočio duel protiv Bosne, a prva informacija je bila da je sjajnom krilnom centru stradao list.

Ipak, Moneke je u podkastu "Amerikanos" otkrio da je reč povredi o ahilove tetive i da još ne zna kada će se vratiti na teren.

Rekao je da čini sve od sebe kako bi se oporavio, a ukoliko preskoči večiti derbi u petak (20.30), biće to jako razočaravajuće, istakao je Nigerijac:

- To je nezgodno pitanje jer je u pitanju ahilova tetiva. Bilo je preopterećenje rekao bih. Loše sam regaovao na utakmici, razmišljao sam o svakom koraku jer sam toliko puta igra preko granice bola. Samo znam da svakoga dana radim sve da bih se vratio, a ako ne budem igrao protiv Partizana biće to razočaravajuće. Dajem sve od sebe da se vratim što pre - rekao je Moneke.

Trener Zvezde Saša Obradović posle Bosne je rekao da ima velikih problema sa povredama, pošto je sa 19 igrača spao na 9 rasploživih.

Jako loše vesti za Crvenu zvezdu pred nastavak Evrolige gde kluba sa Malog Kalemegdana nakon 14. kola ima učinak od 9-5.

