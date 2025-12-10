Društvenim mrežama kruži fotka koja je brzinom svetlosti postala pravi hit među navijačima Partizana!
Košarka
ISPLIVALA FOTKA KOJA JE IZAZVALA LUDILO MEĐU GROBARIMA: Ovo je kao da ste ušli u Partizanovu vremesnku mašinu! (FOTO)
U pitanju je stara fotografija na kojoj se nalaze Bogdan Bogdanović, Milenko Tepić, Boris Dalo, Nikola Milutinov i Mihajlo Andrić, tada klinci, nasmejani i bezbrižni u danima kada su tek gradili karijere.
Sliku je na svom profilu objavio, između ostalih, i Tepić.
Bogdanović Tepić Milutinov Dalo Foto: PrintscreenInstagram
"Grobari" su odlepili zbog ovog prizora, preplavili mreže komentarima i podsetili se vremena kada je Partizan stvarao novu generaciju košarkaških bisera. Fotografija je za kratko vreme postala viralna, a mnogi navijači poručuju da ovakve slike bude najjače emocije.
