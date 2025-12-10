Slušaj vest

U pitanju je stara fotografija na kojoj se nalaze Bogdan Bogdanović, Milenko Tepić, Boris Dalo, Nikola Milutinov i Mihajlo Andrić, tada klinci, nasmejani i bezbrižni u danima kada su tek gradili karijere.

Sliku je na svom profilu objavio, između ostalih, i Tepić.

Bogdanović Tepić Milutinov Dalo
Bogdanović Tepić Milutinov Dalo Foto: PrintscreenInstagram

"Grobari" su odlepili zbog ovog prizora, preplavili mreže komentarima i podsetili se vremena kada je Partizan stvarao novu generaciju košarkaških bisera. Fotografija je za kratko vreme postala viralna, a mnogi navijači poručuju da ovakve slike bude najjače emocije.

Trening KK Partizan pred Bajern Izvor: MONDO