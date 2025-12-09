Slušaj vest

Košarkaš Denver NagetsaEron Gordon, koji je van terena zbog istegnuća zadnje lože desne noge, ne očekuje se da će se vratiti pre 25. decembra.

Prema rečima trenera Dejvida Adelmena, Gordon ima povredu drugog stepena, zbog čega će pauza biti duža nego što se prvobitno pretpostavljalo.

Tim je još 23. novembra zvanično saopštio da će Gordonova povreda biti ponovo procenjena za četiri do šest nedelja.

Gordon se i prošle sezone suočavao sa problemima sa zadnjom ložom, i to na levoj nozi, tokom sedme utakmice drugog kola plej-ofa protiv Oklahoma Sitija.

Ove sezone, atletsko krilo Nagetsa beleži u proseku 18,8 poena i 5,9 skokova po meču.

Nagetsi su trenutno i bez Kristijana Brauna, koji je 12. novembra u Los Anđelesu povredio skočni zglob tokom meča protiv Klipersa.

Očekuje se da Braun prati sličan tempo oporavka kao i Gordon.

