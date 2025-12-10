Slušaj vest

Košarkaši Toronta, koje sa klupe predvodi naš Darko Rajaković, nisu uspeli da izbore kartu za Las Vegas gde će se odigrati završne borbe u NBA kupu.

Reptorsi su ostali bez plasmana u polufinale, pošto su prethodne noći ubedljivo poraženi od Njujork Niksa rezultatom 117:101.

Najzaslužniji za trijumf bio je fenomenalni Džejlen Branson, koji je meč završio sa 35 poena. Džoš Hart je ubacio 21, Bridžis 15, a Karl Entoni Tauns je imao 14 poena i 16 skokova.

U ekipi Toronta istakao se Brendon Igram sa 31 postignutim poenom.

Niksi putuju u Las Vegas, gde će se igrati finala po konferencijama, a zatim i veliko finale za trofej NBA kupa.

Za sada je poznato da će im rival u polufinalu biti ekipa Orlanda, koja je prethodne noći savladala Majami.

U četvrtak ćemo saznati finalni koje ekipe sa Zapada putuju u Vegas. Polufinalni parovi su Oklahoma - Finiks i Lejkersi - San Antonio.

