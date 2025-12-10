Slušaj vest

Košarkaši Orlanda izborili su plasman u polufinale NBA kupa, pošto su prethodne noći na svom terenu savladali Majami rezultatom 117:108.

Igrač meča je bio košarkaš Orlanda Dezmond Bejn, koji je za 38 minuta zabeležio 37 poena, šest skokova i pet asistencija.

Najefikasniji kod Majamija bili su Norman Pauel sa 21, Tajler Hiro sa 20 i Endru Vigins i Bem Adebajo sa po 19 poena.

Srpski reprezentativac u dresu Majamija Nikola Jović nije nastupio na ovom meču.

Orlando tako putuje u Las Vegas, gde će se igrati finala po konferencijama, a zatim i veliko finale za trofej NBA kupa. Protivnik u polufinalu biće im ekipa Njujorka, koja je noćas savladala Toronto Reptorse.

U preostalim četvrtfinalnim mečevima sastaju se Oklahoma - Finiks i Los Anđeles Lejkers - San Antonio.